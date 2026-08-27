يستعد الموسيقار عمر خيرت للعودة إلى تقديم حفلاته في ساقية عبد المنعم الصاوي، بعد غياب 6 سنوات عن آخر حفلاته بالفرع الرئيسي في الزمالك.

ويحيي الموسيقار عمر خيرت، حفلًا موسيقيًا على مسرح ساقية الصاوي بجامعة النيل في مدينة الشيخ زايد، في الثامنة مساء 25 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل باقة من أشهر أعماله الموسيقية التي ارتبط بها الجمهور على مدار مسيرته الفنية، إلى جانب عدد من مؤلفاته الموسيقية، من بينها "قضية عم أحمد"، و"البخيل وأنا"، و"ليلة القبض على فاطمة"، و"خلي بالك من عقلك"، و"عارفة"، و"مسألة مبدأ".