الصحة العالمية: وفيات الحر بأوروبا في 2026 مرتفعة بشكل كبير

• رئيسة مركز البيئة والصحة الأوروبي في المنظمة قالت للأناضول إن التقديرات النهائية تحتاج أشهرا بعد اكتمال بيانات الدول..

قالت منظمة الصحة العالمية إن معدل الوفيات المرتبطة بالحرارة في أوروبا خلال صيف 2026 "مرتفع بشكل كبير"، رغم عدم توفر رقم نهائي حتى الآن.

وفي تصريحات للأناضول، أوضحت رئيسة مركز البيئة والصحة الأوروبي في المنظمة الدكتورة فرانشيسكا راتشيوبي، أنه من المبكر تحديد العدد الدقيق للوفيات الناجمة عن موجات الحر.

وذكرت أن الدول تستخدم طرقا مختلفة لتقدير الوفيات المرتبطة بالحرارة.

وأضافت أن المنظمة على علم بتقارير أولية تشير إلى تسجيل ما لا يقل عن 35 ألف حالة وفاة زائدة خلال المرحلة الأولى من موجات الحر هذا الصيف، معظمها في دول من غرب أوروبا، مشيرة إلى أن هذه البيانات لا تشمل جميع الدول المتضررة أو كامل الموسم الصيفي.

وأوضحت راتشيوبي أن التقديرات الأكثر اكتمالا ستصبح ممكنة بعد تحليل بيانات الوفيات الوطنية، وقد يستغرق ذلك ما يصل إلى عام.

وأردفت: "يتضح من بيانات المراقبة الحالية أن معدل الوفيات مرتفع بشكل كبير، كما أظهرت مراقبة الوفيات في أوروبا زيادة ملحوظة في الوفيات، لا سيما بين كبار السن، خلال موجة الحر الشديدة في نهاية يونيو ويوليو".

وذكرت أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 200 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة قد حدثت في الاتحاد الأوروبي والدول ذات الصلة في السنوات الأربع الماضية.

وأفادت بأن "إقليم أوروبا في منظمة الصحة العالمية يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بمعدل ضعف المتوسط ​​العالمي تقريباً، وقد زادت معدلات الوفيات المرتبطة بالحرارة في السنوات العشرين الماضية".