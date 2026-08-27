رويترز: نظام دفاع جوي تديره اليونان يسقط مسيرات في السعودية

قالت مصادر أمنية يونانية لـ«رويترز»، إن نظاما للدفاع الجوي يديره عسكريون يونانيون في السعودية ‌اعترض اليوم الخميس، سربا من الطائرات المسيرة في منطقة ينبع الأوسع، التي تضم منشآت رئيسية لتكرير النفط.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يُستخدم فيها ⁠النظام الذي يديره اليونانيون في عمليات قتالية منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مما يسلط الضوء على اتساع الدور العسكري للحلفاء الأوروبيين في الدفاع عن البنية التحتية للطاقة في الخليج.

وقال أحد المصادر: «تعاملت البطارية مع الطائرات المسيرة بالتنسيق ‌مع ⁠أنظمة الدفاع الجوي السعودية»، مضيفا أن نظام باتريوت اليوناني أطلق ثلاثة صواريخ، من دون أن يوضح عدد المسيرات التي أسقطت أو ⁠مصدرها.

وأكد مصدر ثان هذه المعلومات.

ونشرت اليونان بطارية دفاع جوي من طراز باتريوت أمريكية الصنع، ⁠يديرها أفراد يونانيون، في السعودية منذ عام 2021، بموجب اتفاق يهدف إلى ⁠المساعدة في حماية منشآت الطاقة في المملكة.