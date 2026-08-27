قوات الاحتلال الإسرائيلي تسلم إخطارات بهدم منازل ومنشآت زراعية وحظائر في عناتا شرق القدس

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرابة 30 إخطارا بهدم منازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر في بلدة عناتا، شرق القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية عناتا بسام موسى لمحافظة القدس، أن "قوات الاحتلال اقتحمت منطقة وعر البيك في البلدة وعلقت الإخطارات، لهدم المنشآت خلال سبعة أيام، بحجة البناء دون ترخيص، ما يهدد عددا من ممتلكات المواطنين".

وأشارت "وفا" إلى أن "سلطات الاحتلال أخطرت بهدم 34 منشأة فلسطينية الشهر الماضي، وتركزت الإخطارات في محافظات بيت لحم بـ13 إخطارا والخليل بـ 10 إخطارات و5 في جنين، وغيرها".