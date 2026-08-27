انفجار سيارة في سان بطرسبرج يودي بحياة عسكري روسي

انفجرت سيارة كانت تقل عسكرياً روسيا وزوجته في مدينة سان بطرسبرج الروسية، الخميس، ما أودى بحياته على الفور، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

وذكرت صحيفة "فونتانكا" الإلكترونية، التي تصدر في ثاني أكبر مدن روسيا، أن الضحية برتبة عقيد، وأن زوجته نُقلت إلى المستشفى.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إنها فتحت تحقيقاً في قضية جنائية بعد اندلاع حريق في سيارة، ما أودى بحياة شخص وأصاب آخر، لكنها لم تحدد ما إذا كان الضحية عسكرياً. وحددت قناة "ماش" على تطبيق "تليجرام" هوية الشخصين بأنهما عسكري روسي وزوجته.

وأظهرت لقطات غير موثقة نشرتها قنوات محلية على "تليجرام" عناصر من الشرطة، وفرق الطوارئ في شارع طوقته السلطات، وتناثرت فيه أجزاء مما بدا أنها سيارة تحطمت بفعل الانفجار، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأفادت وكالة "يو إن إن " الأوكرانية للأنباء، بأن سيارة عسكري روسي انفجرت في سان بطرسبرج، مشيرة إلى مصرع قائد المركبة وإصابة امرأة كانت برفقته، وفق معلومات أولية.

ونقلت قناة "112" الروسية على "تليجرام"، أن الضحية كان طياراً عسكرياً، وقالت: "تبين أن الشخص الذي توفي في انفجار السيارة بسان بطرسبرج طيار عسكري، وتوفي متأثراً بإصاباته، فيما أصيب شخص آخر ونُقل إلى المستشفى".