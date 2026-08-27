البيت الأبيض: لا مفاوضات جارية حاليا مع إيران وكل الخيارات مطروحة

نفت ‌المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الخميس، إجراء مفاوضات مع إيران في الوقت الراهن، مؤكدة أن «كل الخيارات لا تزال مطروحة».

وقالت ⁠في مقابلة مع «فوكس نيوز»: «لا ‌مفاوضات ⁠جارية حاليًا بين الولايات المتحدة وإيران، لكن ⁠جميع الخيارات لا ⁠تزال مطروحة ⁠على الطاولة».

ونوهت أن «إيران في وضع ضعيف للغاية»، مشيرة إلى أن «وزير الخزانة سكوت بيسنت، يواصل استخدام كل أداة اقتصادية ضدها».

وأضافت أن «النظام الإيراني يعاني بالفعل من أزمة حادة»، قائلة إن الرئيس ترامب يستخدم «كل الوسائل الاقتصادية المتاحة» لزيادة الضغط على طهران.

وذكرت أن التضخم في إيران يتجاوز 100%، لافتة إلى أن النظام يواجه صعوبة في دفع رواتب أفراد الشرطة والجيش، فضلًا عن معاناته من تبعات عملية «الغضب الملحمي».

وأكدت المتحدة أن هدف ترامب لا يزال ثابتًا، وهو «ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا بأي شكل».

وهدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الاثنين، إيران بفرض عقوبات جديدة تهدف إلى مزيد من عزلها، واصفا إياها بـ«يوم الإنزال الاقتصادي».

وتستهدف قرارات العقوبات الجديدة خمس قطاعات حيوية تقول الولايات المتحدة إن إيران تعتمد عليها لدعم اقتصادها، وهي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، وفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وكشف بيسنت أن الرئيس دونالد ترامب يواصل الاتصال بقادة العالم لحثهم على قطع التفاعلات مع إيران، في وقت فرض فيه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على نحو 60 كيانا وفردا وسفينة في ولايات قضائية مختلفة تمكن الأنشطة الإيرانية، بما في ذلك شراء التكنولوجيا النووية والصاروخية غير المشروعة والعمليات الإلكترونية وشبكات توليد الإيرادات النفطية.

كما علق تراخيص كانت تسمح بتحويلات مالية ووصول ثقافي وأكاديمي لإيران.

وحث المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الأطراف على الانخراط بشكل كامل في المحادثات والوساطة التي تقودها قطر وباكستان والجهات الإقليمية الأخرى، معتبرا أن ذلك هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.