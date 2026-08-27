انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي

انتخبت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، وزير خارجية موريتانيا الأسبق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمينًا عامًّا لها.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة بمقر الأمانة العامة بمدينة جدة في السعودية.

وانتُخب ولد الشيخ أحمد أمينًا عامًّا للمنظمة خلفًا للتشادي حسين إبراهيم طه، المنتهية ولايته.

وشغل ولد الشيخ أحمد مناصب سياسية وتنفيذية بارزة في بلاده، حيث تولى حقيبة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بين عامي 2018 و2022، قبل أن يُعيّن وزيرًا مديرًا لديوان رئيس الجمهورية بين عامي 2022 و2024.

ويمتلك الأمين العام الجديد، خبرة ممتدة لثلاثة عقود في هيئات الأمم المتحدة، برز خلالها مبعوثًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بين عامي 2015 و2018، ورئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للاستجابة العاجلة للإيبولا.

كما شغل مناصب المنسق المقيم للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا واليمن، ونائب الممثل الخاص في ليبيا، فضلًا عن أدوار قيادية عدة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".