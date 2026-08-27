محمد معروف حكمًا لمباراة الأهلي وزد في الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم الدولي محمد معروف لإدارة مباراة الأهلي وزد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة 28 أغسطس، على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة الأهلي وزد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في ثاني جولات المسابقة.

ويعاون محمد معروف في إدارة اللقاء كل من محمد عاطف الزناري وعماد العقاد، بينما يتولى أحمد عبد الله مهمة الحكم الرابع.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد على النحو التالي:

حكم الساحة: محمد معروف.

الحكم المساعد الأول: محمد عاطف الزناري.

الحكم المساعد الثاني: عماد العقاد.

الحكم الرابع: أحمد عبد الله.

حكم تقنية الفيديو: حسام عزب.

مساعد حكم تقنية الفيديو: هاني خيري.

ونجح الأهلي في حصد أول ثلاث نقاط له في المسابقة بعد تحقيق الفوز على إنبي بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وتقلبات في النتيجة، ليبدأ الفريق الأحمر مشواره في الدوري بانتصار يمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة زد.