روسيا تلوح بضرب منشآت عسكرية بريطانية ردا على هجمات أوكرانية

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، من أن منشآت عسكرية بريطانية داخل أو خارج أوكرانيا قد تصبح أهدافًا، ردًا على الهجمات التي تستهدف الأراضي الروسية.

وأضافت زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، الخميس، أن "من يرتكبون جرائم حرب بحق المدنيين في روسيا سيُعاقبون بالشكل المناسب".

واتهمت زاخاروفا كلا من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتأجيج التوترات بشأن أوكرانيا.

وقالت: "تحاول لندن وباريس التنصل من مسؤوليتهما عن الهجمات على أراضينا من خلال نقل بعض الأنظمة العسكرية إلى الأوكرانيين. هذا لن يُجدي نفعا. باريس ولندن وبرلين ودول أخرى مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الهجمات الإرهابية".

وذكرت أن بريطانيا تزود ​​أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو" الجوالة منذ عام 2023، وأن لندن تُخطط لتزويد كييف بالمعلومات اللازمة لإنتاج هذه الصواريخ.

وأشارت إلى أن الجيش الأوكراني شنّ هجمات متفرقة على الأراضي الروسية بهذه الصواريخ، داعيةً حكومة لندن إلى التخلي عن "نهجها العدائي" تجاه روسيا.

وتشن روسيا منذ 24 فبراير 2022 هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.