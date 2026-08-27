كاتس: سنرد على المسئولين عن إطلاق طائرات ورقية من غزة بقوة

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بالرد على أي إطلاق من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية أو القوات، معتبرًا ذلك «عملًا إرهابيًا»، ومهددًا باتخاذ إجراءات ضد المسئولين عنه ومواقع إطلاق النار والبنية التحتية المرتبطة بها.

وقال كاتس، خلال اجتماع لتقييم الوضع الأمني مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، وعدد من كبار المسئولين العسكريين والأمنيين، إن الإنذار الذي وجهته إسرائيل عقب إطلاق بالونات وطائرات ورقية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات النقب قد انتهى.

وأكد أن أي إطلاق مستقبلي سيُقابل برد حازم يستهدف، وفق قوله، منظمي الهجمات ومنفذيها، إضافة إلى مواقع الإطلاق والبنية التحتية المرتبطة بها.

وأضاف أن الجيش سيستخدم مختلف الوسائل المتاحة، بما في ذلك إجلاء السكان من المناطق التي تُطلق منها الصواريخ، بذريعة «القضاء على بؤر الإرهاب».

وشدد كاتس، على أن إسرائيل لن تسمح لحركة حماس أو غيرها، وفق تعبيره، بإعادة ما وصفه بأساليب الترهيب والتهديد ضد التجمعات السكانية.

وقبل أيام، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بتكثيف العمليات وإجلاء السكان من المناطق التي تُطلق منها هذه الطائرات الورقية والبالونات.

وخلال الشهر الماضي، شوهدت عدة طائرات ورقية تعبر من غزة، وفق تقارير إعلامية، دون أن ترد معلومات عن احتوائها على مواد حارقة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية «كان» عن الجيش الإسرائيلي قوله إن الطائرات الورقية التي عُثر عليها لم تكن تحمل مواد متفجرة أو أجسامًا مشبوهة.