سموتريتش يعرض خطة جديدة تهدف إلى تعزيز الاستيطان اليهودي في النقب والجليل

عرض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، خطة جديدة لحزبه تهدف إلى تعزيز الاستيطان اليهودي في النقب والجليل، من خلال جذب نحو مليون يهودي إضافي إلى المنطقتين.

وتتضمن الخطة إقامة 40 بلدة جديدة وعشرات المزارع، إلى جانب توسيع البلدات القائمة وتوفير مئات آلاف الوحدات السكنية.

كما أعلن سموتريتش، أن حزبه سيطالب في الحكومة المقبلة بالسيطرة على إدارة التخطيط وسلطة أراضي إسرائيل، بهدف تغيير سياسات التخطيط والأراضي وتسريع عمليات البناء والتسويق.

وتشمل الخطة تقديم حوافز في مجالات الأراضي والإسكان، مع التركيز على جنود الاحتياط والعسكريين، إضافة إلى استقطاب الأطباء والمعلمين والعاملين في قطاع التكنولوجيا ومهنيين آخرين إلى النقب والجليل.

وقال سموتريتش، إن حزبه يريد تحويل أجهزة التخطيط والأراضي إلى أدوات لتنفيذ ما وصفه بـ«الرؤية الصهيونية»، مضيفًا: «بعد الثورة في الضفة الغربية، حان دور النقب والجليل».

وتتضمن الخطة أيضًا إلغاء مخططات أُقرت خلال السنوات الأخيرة في البلدات العربية، والتي يصفها سموتريتش بأنها تهدد مستقبل الاستيطان اليهودي في المنطقة.