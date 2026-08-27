مباحثات أمنية عراقية سعودية في بغداد لتعزيز ضبط الحدود وتبادل المعلومات

بحث مسئولون أمنيون وعسكريون عراقيون وسعوديون، اليوم الخميس، في بغداد، تعزيز ضبط الحدود المشتركة وتكثيف تبادل المعلومات الاستخبارية، في إطار التنسيق الأمني بين البلدين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة استقبل وفدًا أمنيًا وعسكريًا سعوديًا رفيع المستوى، حيث عقد الجانبان اجتماعًا موسعًا بمشاركة مسؤولين من الأجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية.

وأوضحت أن المباحثات تأتي استكمالًا للحوارات التي جرت في الرياض، وتركزت على تطوير إجراءات ضبط الحدود وتعزيز تبادل المعلومات بما يدعم التعاون الأمني بين البلدين.

وأكد الجانبان حرصهما على تطوير آليات التنسيق والعمل الأمني، بما يسهم في تعزيز أمن العراق والسعودية واستقرارهما.

وقبل أيام، كشف قاسم الأعرجي، المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية، أن العراق قدم مقترحا إلى إيران والسعودية لإنشاء مجلس تنسيقي أمني موحد.

وقال الأعرجي في مقابلة مع تلفزيون العراقية، «إن المشكلة بين إيران والسعودية هي أزمة ثقة».