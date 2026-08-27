نتنياهو وكاتس: لا توجيهات بفتح معبر إيرز مع غزة أمام البضائع

نفى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، المتداول بشأن استعداد المؤسسة الدفاعية لفتح معبر إيرز «بيت حانون» أمام دخول البضائع.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت»، اليوم الخميس، أضافا في بيان مشترك: «لا توجيهات بفتح معبر إيرز أمام البضائع. سياسة إسرائيل في غزة واضحة ولم تتغير: لا إعادة للإعمار قبل نزع سلاح حركة حماس، وتجريد القطاع من سلاحه بالكامل».

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تجري استعدادات لإعادة فتح معبر إيرز شمال قطاع غزة، المخصص لنقل البضائع فقط، مع تحديد الأول من سبتمبر المقبل، كتاريخ مستهدف للتشغيل

ونقلت قناة «12» العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن «طلب فتح المعبر جاء بناءً على ضغوط أمريكية بدأت قبل عدة أشهر، وذلك ضمن الترتيبات لتطبيق المرحلة الثانية من خطة النقاط العشرين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب».

وأشار المصدر الأمني إلى أن «القرار النهائي لم ينل الموافقة الرسمية الشاملة بعد، رغم استمرار التجهيزات الميدانية للأسبوع المقبل».

وأوضحت القناة العبرية أن هذه التحركات تأتي في ظل ضغوط واشنطن لدفع تل أبيب نحو الانتقال للمرحلة التالية في غزة، وسط محادثات وصفتها مصادر إسرائيلية بـ«الصعبة» بين الجانبين.