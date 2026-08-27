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أعداد جريدة الشروق
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تراجع طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى 203 آلاف طلب

واشنطن - أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2026 - 4:58 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2026 - 4:58 م

تراجعت طلبات إعانة البطالة في أمريكا خلال الأسبوع الماضي؛ لتبقى عند مستويات منخفضة تاريخية في ظل ندرة عمليات شطب الوظائف وتمتع معظم الأمريكيين بالأمان الوظيفي.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، بأن 203 آلاف شخص قدموا طلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، بانخفاض عن معدل الأسبوع السابق عليه الذي جرى تعديله إلى 207 آلاف طلب.

وتعد الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة مؤشرا على معدلات التسريح من العمل في الولايات المتحدة، وهي مؤشر مبكرعلى حالة سوق العمل الأمريكية.

وبالنسبة للعام الماضي، كانت طلبات إعانة البطالة متدنية بشكل تاريخي حيث تراوحت بين نحو 200 ألف و 230 ألف أسبوعيا.

 

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