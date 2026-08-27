ثقة المستهلكين في فنلندا تسجل أعلى مستوى منذ فبراير 2022

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أظهرت بيانات مسحية من مكتب الإحصاء الفنلندي اليوم الخميس، أن المستهلكين في البلاد مازالوا أقل تشاؤما في أغسطس، وأن مستوى الثقة ارتفع لأعلى مستوى خلال ثلاث سنوات ونصف.

وأظهرت بيانات منفصلة صادرة عن اتحاد الصناعات الفنلندي أن المشاعر المتعلقة بالقطاع الصناعي ظلت أقل إيجابية في أغسطس.

وبلغت ثقة المستهلكين سالب 3 في أغسطس بارتفاع من قراءة مستقرة في يوليو بلغت سالب 5.3.

وتحسن تقييم المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي نوعا ما مقارنة بالشهر السابق، رغم أن توقعاتهم للمستقبل مازالت مستقرة.

ورأت الأسر، أن التوقيت غير مناسب للغاية لشراء سلع معمرة، رغم أن نوايا الانفاق زادت إلى مستواها المعتاد. وأشار المسح إلى أن مخاوف الأسر بشأن البطالة مازالت مرتفعة.

وانخفض مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الصناعات التحويلية إلى 6 نقاط في أغسطس من مستوى مرتفع بلغ 7 نقاط في يوليو وهي الأعلى خلال 49 شهرا.