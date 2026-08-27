الصين تحذر من إمكانية وقوع فيضان جديد

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حذرت السلطات الصينية، من إمكانية وقوع فيضان جديد في أعقاب انهيار طيني مدمر على الحدود بين التبت ونيبال.

وذكر التلفزيون الصيني، نقلًا عن وزارة الموارد المائية اليوم الخميس، أن بحيرة تشكلت عند مصب النهر على الجانب النيبالي، مضيفة أن هناك خطورة لانهيار سد.

وتجمع مليونا متر مكعب من المياه بالفعل في البحيرة الجديدة، ومن الممكن تجمع 3 ملايين متر مكعب إضافية.

ويتردد أن البحيرة التي تشكلت حديثًا فاضت بالفعل.

وبث التلفزيون الصيني، صورًا للبحيرة.

ويتردد أنها تقع بالقرب من مركز جيرونج الحدودي، الذي اجتاحه الفيضان الغامر، ولكنها تظل ضمن الأراضي النيبالية.

وتواصل السلطات مراقبة الوضع وتقوم بإجراء تقييمات.