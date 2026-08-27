قاليباف: العدو حشد كل إمكاناته للضغط على الشعب الإيراني

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قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تخوض "حربا اقتصادية شاملة"، وإنها تبذل جهودا كبيرة للحد من آثارها.

جاء ذلك في رسالة نشرها قاليباف بمناسبة "أسبوع الحكومة" في إيران، الخميس، تطرق فيها إلى المشكلات الناجمة عن الضغوط الاقتصادية الأمريكية، وأكد أهمية دعم الحكومة خلال هذه المرحلة.

وقال قاليباف إن "الأجهزة التنفيذية بذلت جهودا فعالة لإدارة البلاد ومعالجة نقاط الضعف في ظل آثار الحرب على اقتصاد البلاد، وحشد العدو كل إمكاناته للضغط على الشعب الإيراني".

وأضاف أن الحكومة، بدعم الشعب والقطاع الخاص ومختلف المجالات، "ستنتصر على العدو في هذا المجال أيضا".

وشدد قاليباف على أهمية الوحدة الوطنية والتضامن والتعاون لتجاوز التحديات الراهنة في البلاد.

والاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إطلاق "عملية المنبوذ الاقتصادي"، وهي حملة واسعة تهدف إلى عزل إيران بشكل كامل عن النظام المالي العالمي.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، التي ردت بهجمات استهدفت إسرائيل و"أهدافا أمريكية" في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

وفي 18 يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.

وبين 8 و24 يوليو الماضي، عاودت الولايات المتحدة شن هجمات على إيران، وردت طهران باستهداف ما قالت إنها "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في دول عربية.