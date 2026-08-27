السفير الأمريكي في لبنان: اللبنانيون متفقون على أن حزب الله عليه تسليم سلاحه

قال السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى، بعد لقائه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، اليوم الخميس، في دار طائفة الموحدين الدروز ببيروت، إن اللبنانيين متفقون على أن "حزب الله" عليه تسليم سلاحه.

وقال إن "اللبنانيين متفقون على أن على حزب الله تسليم سلاحه".

وردًا على سؤال بشأن ضمانات تسليم سلاح "حزب الله"، قال عيسى: "إن الضمانات تتمثل بأن تتولى الحكومة اللبنانية موضوع السيادة، وتقوم بعملية الدفاع".

وأعرب السفير، عن اعتقاده بوجود "تواصل بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وحزب الله، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وعن مسألة منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان، قال عيسى، إن "المسألة لا تتعلق فقط بلبنان، بل هي مرتبطة بما يجري بين إيران والولايات المتحدة، وما يجري هناك يؤثر على الوضع في لبنان بسبب ارتباط حزب الله بالقرارات الإيرانية".

وأضاف السفير الأمريكي: "نطلب دائمًا من إسرائيل وقف وتخفيف ضرباتها، لكن في المقابل حزب الله لا يقدم أي خطوة".

وردًا على سؤال بشأن موقف الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، من اتفاق الإطار، قال عيسى: "جنبلاط يوم بدو ويوم ما بدو.. وسنتواصل معه قريبًا".