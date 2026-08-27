الجزائر تعلن الحداد الوطني 3 أيام إثر سقوط ضحايا في حرائق وسط وشرق البلاد

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، حدادا وطنيا لمدة 3 أيام "تنكس خلالها الأعلام الوطنية، عبر كامل التراب الوطني"، على خلفية سقوط عشرات الضحايا جراء الحرائق التي شهدتها بعض مدن وسط وشرق البلاد، منذ أمس الأربعاء.

وتقرر إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية الوطنية التي كانت مبرمجة سلفا.

وكان وزير الداخلية سعيد سعيود، أعلن أمس الأربعاء، تسجيل 12 قتيلا جراء هذه الحرائق، 5 بولاية جيجل، و4 بولاية بجاية، و3 بولاية تيزي وزو.

لكن مصادر ميدانية، رجحت ارتفاع عدد القتلى والمصابين إلى العشرات خاصة بولاية جيجل، الأكثر تضررا، التي تقع على مسافة 350 كيلومترا شرقي الجزائر العاصمة .

وتوجه تبون، برسالة تعزية إلى "العائلات المكلومة في فاجعة فقدان عدد من أفرادها"، مبرزا أن الجزائر تمر بفترة عصيبة تباغت فيها النيران المواطنين في الوقت الذي تم فيه الشروع في تعويض آخرين ضحايا بؤر أخرى تم اخمادها.