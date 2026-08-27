بن هاشم يعلن تشكيل مودرن سبورت لمواجهة غزل المحلة في الدوري

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أعلن محمد أمين بن هاشم، المدير الفني لمودرن سبورت، تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: وليد مصطفى، محمد شرقية، محمود الحلواني، علي فوزي.

خط الوسط: غنام محمد، أحمد يوسف، محمد صبري.

خط الهجوم: محمد مسعد، مايكل إيفسون، محمود ممدوح.

البدلاء: محمود الزنفلي، خالد رضا، طارق السيد، أحمد مصطفى، اللمبي، حمدي مارسيلو، علي زعزع، تيتو، إيبا.

وتنطلق المباراة في الخامسة مساءًعلى استاد القاهرة الدولي.

ويسعى مودرن سبورت لتحقيق انتصاره الأول، بعدما تعادل مع الجونة 1-1 في الجولة الافتتاحية، بينما يبحث غزل المحلة عن تعويض خسارته أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.