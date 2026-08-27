أصيبت ربة منزل بخمس طعنات نافذة بالظهر، إثر تعدي زوجها عليها بسلاح أبيض «سكين»، خلال مشادة نشبت بينهما بسبب خلافات زوجية، ورغبة الزوج في عودتها معه إلى منزل الزوجية، بدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغ بوصول ربة منزل تدعى «ن.ا.ع.ض»، 40 عامًا، إلى مستشفى منيا القمح المركزي، مصابة بخمس طعنات نافذة بالظهر من الناحية اليمنى، وتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق لتلقي العلاج اللازم.

وبالانتقال والفحص، وسؤال المصابة، اتهمت زوجها «محمد.ا.ع»، 41 عامًا، نقاش، بالتعدي عليها بسلاح أبيض «سكين»، وإحداث إصابتها، موضحة أن مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات زوجية، بعدما طالبها بالعودة معه إلى منزل الزوجية، عقب تواجدها لدى أسرتها بقرية قطيفة العزيزية بدائرة مركز منيا القمح، إلا أنها رفضت العودة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ عليه والسلاح المستخدم.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 28485 جنح مركز منيا القمح لسنة 2026، وأُخطرت النيابة العامة التيث تولت التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته.