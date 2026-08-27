إصابات جراء غارة للاحتلال على بلدة عربصاليم جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت، اليوم الخميس، غارة جوية على بلدة عربصاليم جنوب البلاد.

وذكرت أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منطقة إقليم التفاح في البلدة، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وأشارت إلى أن الطيران الحربي المعادي جدد غاراته على بلدة عربصاليم للمرة الثانية، في أقل من 10 دقائق.



وفي سياق متصل، قال مراسل الوكالة إن مسيرة اسرائيلية نفذت غارة على دفعتين مستهدفة بلدة النبطية الفوقا.

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، مع بدء الجيش الإسرائيلي شن موجة غارات جديدة، ردًّا على ما وصفه بـ«خروقات حزب الله».

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ «سلاح الجو بدأ شن غارات في جنوب لبنان ردًّا على خروقات حزب الله»، زاعمة إطلاق 5 مسيرات انتحارية باتجاه قوات الجيش في تلة علي طاهر، خلال الشهر الأخير.

وقبل قليل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق حزب الله مسيّرتين تجاه القوات الإسرائيلية في مرتفع علي الطاهر جنوب لبنان.

وادعت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن عناصر الجيش أطلقوا باتجاه إحدى المسيّرتين وأسقطوها، فيما فُقد الاتصال بالمسيّرة الثانية.

وأشارت إلى أن «الجيش لن يسمح لحزب الله بالعمل ضد قوات الجيش في المنطقة الأمنية».

وتواصل إسرائيل انتهاكاتها لاتفاق التهدئة في لبنان، مع تنفيذ الجيش غارات جوية وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب البلاد.

وصعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، مع تكثيف القصف والتجريف والتفجيرات في عدد من البلدات، بالتزامن مع تحذيرات إسرائيلية من إمكان توسيع نطاق العمليات إلى عمق الأراضي اللبنانية.