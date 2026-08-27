إيران تدرج راديو فردا بالتشيك بين الأهداف العسكرية

أدرجت القوات المسلحة الإيرانية، العديد من منافذ الإعلام الناطقة بالفارسية التي تبث من خارج البلاد على أنها أهداف عسكرية، بما في ذلك راديو "فردا"، ومقره العاصمة التشيكية براغ، والذي تديره إذاعة أوروبا الحرة / راديو ليبرتي التي تمولها الولايات المتحدة، بحسب راديو براغ إنترناشونال.

واتهم المتحدث باسم الجيش الإيراني أبو الفضل شكارجي، تلك المنافذ بأنها تعمل لدى وكالات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية (أيه أف بي)، ووصفها بالعدائية.

وقال إنها ليست منافذ إعلامية من وجهة نظر إيران.

وتابعت الحكومة ووزارة الداخلية التشيكيتان، إن سلطات الأمن تعمل على تقييم المعلومات، ورفضا التعليق على إجراءات محتملة.