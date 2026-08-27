جيش الاحتلال الإسرائيلي يشنّ غارات جديدة على جنوب لبنان

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يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، مع بدء الجيش الإسرائيلي شن موجة غارات جديدة، ردًّا على ما وصفه بـ«خروقات حزب الله».

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ «سلاح الجو بدأ شن غارات في جنوب لبنان ردًّا على خروقات حزب الله»، زاعمة إطلاق 5 مسيرات انتحارية باتجاه قوات الجيش في تلة علي طاهر، خلال الشهر الأخير.

وقبل قليل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق حزب الله مسيّرتين تجاه القوات الإسرائيلية في مرتفع علي الطاهر جنوب لبنان.

وادعت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن عناصر الجيش أطلقوا باتجاه إحدى المسيّرتين وأسقطوها، فيما فُقد الاتصال بالمسيّرة الثانية.

وأشارت إلى أن «الجيش لن يسمح لحزب الله بالعمل ضد قوات الجيش في المنطقة الأمنية».

وتواصل إسرائيل انتهاكاتها لاتفاق التهدئة في لبنان، مع تنفيذ الجيش غارات جوية وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب البلاد.

وصعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، مع تكثيف القصف والتجريف والتفجيرات في عدد من البلدات، بالتزامن مع تحذيرات إسرائيلية من إمكان توسيع نطاق العمليات إلى عمق الأراضي اللبنانية.

وشنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، غارتين على المنصوري والمنطقة الواقعة بين زوطر الشرقية وميفدون جنوبي لبنان.

كما حلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض فوق مناطق قضاءي النبطية والزهراني، فيما استمر القصف المدفعي على بلدات دير سريان وبني حيان والمنصوري وزبقين، فيما شهدت بلدة بني حيان عمليات تجريف وعملية تفجير ضخمة نفذها الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء، بينما قامت القوات الإسرائيلية بإحراق منازل في بلدة بيوت السياد.

كما انفجرت مسيّرة مفخخة في أجواء بلدة المنصوري، ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير في بلدة مجدل زون، وعملية تفجير أخرى في بلدة يحمر الشقيف. وتعرّضت بلدتا صربين والمنصوري لغارات من الطيران الحربي.