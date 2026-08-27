ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي ضربت منطقة راسوا والمناطق المحيطة بها قرب الحدود مع الصين في نيبال إلى 332 شخصا.

وأفادت وسائل إعلام محلية، الخميس، بأن حصيلة الضحايا ارتفعت جراء الفيضانات التي اجتاحت الأربعاء، المناطق القريبة من الحدود الصينية، فيما تتواصل أعمال البحث والإنقاذ عن الأشخاص الذين جرفتهم مياه السيول.

وبحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نقلاً عن الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال، تتواصل عمليات البحث عن 910 أشخاص في عداد المفقودين، بينهم سياح أجانب، فيما تمكن الجيش النيبالي بواسطة المروحيات من إنقاذ 351 شخصاً من المناطق المتضررة من الفيضانات.

ونقلت "بي بي سي"، عن بيان لإدارة الشرطة النيبالية، ارتفاع عدد الوفيات إلى 332 شخصاً جراء الفيضانات التي طالت مناطق سكنية، وألحقت أضراراً بعدد كبير من المباني الحكومية والممتلكات الخاصة.

وأشارت الشرطة إلى أن 4 آلاف و50 من أفرادها يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ.

وأوضحت أن عمليات البحث والإنقاذ تتركز في منطقتي راسوا ونواكوت، الأكثر تضرراً من الكارثة.

وكان التلفزيون الصيني الرسمي (CCTV) أعلن أن 558 شخصاً في عداد المفقودين في الجانب التبتي من الحدود، بينهم 260 أجنبياً.

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية فقدان 53 مواطناً أوكرانياً بعد أن جرفتهم مياه الفيضانات.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أعلنت، الأربعاء، أن المنطقة شهدت زلزالاً قبل وقوع الفيضانات، قبل أن تحدّث بياناتها لاحقاً وتقول إن مصدر الحركة الزلزالية، التي بلغت قوتها 5.2 درجات، كان انهياراً جليدياً.

وكذلك أفاد خبراء في المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة (ICIMOD)، ومقره العاصمة كاتماندو، في بيان الأربعاء، بأن انهيار أجزاء من الجليد من المناطق الجبلية في المنطقة أدى إلى حدوث انهيار ثلجي، تسبب بدوره في الفيضانات.