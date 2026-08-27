 4 دول أوروبية تدعو إلى إعادة النظر في خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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4 دول أوروبية تدعو إلى إعادة النظر في خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا

بروكسل - د ب أ
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2026 - 2:36 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2026 - 2:36 م

دعت مجموعة من الدول الأوروبية، الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في خطة متعثرة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في تمويل أوكرانيا، في وقت تواجه فيه كييف تحديات متجددة في توفير التمويل اللازم.

وقال وزراء خارجية إسبانيا وبولندا وهولندا والسويد، في خطاب موجه إلى مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الوقت قد حان لإعادة النظر في المقترح، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء في الخطاب: "تحتاج أوكرانيا إلى مزيد من الدعم المالي على المديين القريب والبعيد".

وأضاف الوزراء، أن "استخدام الأصول الروسية المجمدة يمكن أن يتيح للاتحاد الأوروبي تحميل روسيا تكلفة الدمار الذي تسببت فيه في أوكرانيا دون تأخير، وفي الوقت نفسه تخفيف العبء عن دافعي الضرائب في بلادنا".

وتصدر مقترح استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة الأجندة السياسية الأوروبية في عام 2025 باعتباره أحد الوسائل المطروحة لتقديم دعم مالي لأوكرانيا، إلا أن الاتحاد الأوروبي أخفق في التوصل إلى اتفاق بشأن المقترح في نهاية المطاف، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى معارضة بلجيكا، حيث توجد معظم هذه الأصول.

 

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