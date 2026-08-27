تركيا: سياسة إسرائيل التوسعية أكبر عائق أمام استقرار المنطقة

قالت وزارة الدفاع التركية، إن الموقف "العدواني" والسياسة التوسعية لإسرائيل في قطاع غزة ولبنان وسوريا ما زالا يشكلان أكبر عائق أمام تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

جاء ذلك على لسان متحدث الوزارة زكي أق تورك في مؤتمر صحفي بولاية أفيون قرا حصار غربي البلاد، الخميس.

وأكد أق تورك أن مستقبل المنطقة لا يمكن بناؤه عبر استخدام القوة بشكل أحادي، بل من خلال مفهوم أمني قائم على احترام القانون الدولي وسيادة الدول ووحدة أراضيها.

وقال: "نجدد مرة أخرى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي تدابير ملموسة وفعالة إزاء أفعال الحكومة الإسرائيلية التي تهدد السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، والتي تستمر بحقها إجراءات قضائية دولية في إطار اتهامات تتعلق بالإبادة الجماعية".

وأشار أق تورك إلى أن القوات المسلحة التركية تواصل تقديم إسهامات قوية للأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، عبر قدراتها الرادعة وتعاونها مع الدول الصديقة والحليفة.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وشنت حربين على كل من لبنان وإيران، وغارات على اليمن وقطر، وتتوغل بريًا في سوريا بوتيرة شبه يومية.