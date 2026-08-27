وفاة 273 شخصا وفقدان أكثر من 1300 آخرين جراء فيضانات نيبال والتبت

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بحثت فرق الإنقاذ، اليوم الخميس، عن المئات من المفقودين على طول الحدود النيبالية الصينية بعدما اجتاحت الفيضانات الجارفة والمميتة والطين العديد من المجتمعات المحلية أمس الأربعاء عقب انهيار جبل جليدي.

وأسفرت الكارثة، عن وفاة 273 شخصا على الأقل وفقدان أكثر من 1300 شخص، بينهم أجانب وزوار دينيين، ونزوح المئات من الأشخاص عبر منطقة الهيمالايا.

وقالت السلطات، إن الكارثة أسفرت عن وفاة 270 شخصا على الأقل وفقدان 826 آخرين في نيبال، وعن وفاة ثلاثة أشخاص وفقدان 558 آخرين في التبت.

وقال المسئولون النيباليون، إن العشرات من الجسور دمرت ولحقت أضرار بنحو 40 كيلومترا من الطرق مما يصعب جهود البحث.

وأفاد المتحدث باسم الجيش النيبالي بريجادير جنرال راجا رام باسنت، بأن الجيش أنقذ أكثر من مئة شخص من المناطق التي ضربتها الفيضانات بالمروحيات صباح اليوم الخميس.

وأضاف أن ثمانية أجانب على الأقل نقلوا جوا إلى العاصمة كاتماندو.