بيسكوف: رد روسيا على الضربات الأوكرانية ضد بنيتها التحتية سيكون قاسيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن رد روسيا على الضربات الأوكرانية التي تستهدف البنية التحتية التجارية والاقتصادية الروسية سيكون "قاسيا".

وقال بيسكوف، في تصريح لوكالة "بلومبرج"، إن روسيا لا تحتاج إلى "تصعيد عسكري" مع أوكرانيا لأن القوات الروسية تتقدم بالفعل، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف: "إذا كنا نتحدث عن تصعيد عسكري، فنحن ببساطة لسنا بحاجة إليه لأننا نتقدم بالفعل".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، أن القوات التابعة لها، استهدفت الليلة الماضية بضربة واسعة النطاق منشآت للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومصانع تعدين وتكرير نفط ومراكز لوجستية، ومنشآت الطاقة في كييف وعدة مناطق أخرى بما فيها موانئ أوديسا وتشورنومورسك وريني.