وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان جهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار

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اجتمع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم في طهران، مع وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية، جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

كما تطرق الاجتماع إلى المناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح، الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.

وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، على ضرورة احترام سيادة دول الجوار، واحترام حرية الملاحة، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن شكره وتقديره لدولة قطر على استمرار مساعيها وجهودها الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الحوار.