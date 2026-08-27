مسئول أمريكي يحث أوروبا على بذل المزيد في مجال الدفاع

قال إلبريدج كولبي، مدير السياسات في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» ‌لأعضاء حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن أوروبا أحرزت تقدما في تولي مسئولية الدفاع التقليدي عن نفسها، ⁠لكن لا يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، جاء ذلك قبيل محادثات بشأن تخفيضات محتملة لأعداد القوات الأمريكية في أوروبا.

وذكر كولبي في مقر الحلف: «دعونا ننظر إلى بعض ‌الأمور ⁠مثل التسهيلات والقواعد العسكرية وحق التحليق فوق الأجواء. حسنا.. هناك الكثير من الجوانب الإيجابية، لكن ⁠ثمة بعض الأمور التي نحتاج إلى حسمها لضمان جدوى المضي قدما».

⁠وأضاف أن أوروبا ستظل ذات أهمية بالغة للولايات ⁠المتحدة، وأنه جاء للتشاور والاستماع إلى الحلفاء.

وكشفت وثيقة رسمية، عن أن مراجعة يجريها البنتاجون لنشر القوات الأمريكية في أوروبا ستتيح أربع مجموعات على الأقل من الخيارات لوزير الدفاع بيت هيجسيث، بحلول السادس من نوفمبر المقبل، أي قبل وقت طويل من الموعد النهائي المحدد في ديسمبر لإنجاز المراجعة.

ويخشى أعضاء حلف شمال الأطلسي «الناتو» من أن تؤدي المراجعة، ومدتها ستة أشهر والمعلنة في يونيو المقبل، إلى تخفيضات واسعة النطاق في عدد القوات الأمريكية البالغ نحو 80 ألف جندي في أوروبا، وأن تعاقب الدول التي يعتقد الرئيس دونالد ترامب أنها لم تدعم الحرب على إيران.

وتوضح «الشروط المرجعية» الخاصة بالبنتاجون، التي لم يُكشف عن تفاصيلها من قبل، الخطوات التي ستتخذها المراجعة الداخلية، وبعض المعايير التي ستُستخدم لتقييم قرارات الانتشار العسكري الأمريكي في أوروبا.

ومن بين الإفصاحات المهمة في الوثيقة، خطة لمشاركة كبير الجنرالات الأمريكيين في أوروبا في إحاطة لاتخاذ القرار مع كبير مسئولي السياسات في البنتاجون، إلبريدج كولبي، بحلول 18 سبتمبر المقبل، وفقًا للوثيقة. وتشير الوثيقة إلى أن تلك الإحاطة ستكون أساسية في بلورة الخيارات المقدمة لهيجسيث.

تشكك حلف الأطلسي في عملية المراجعة الأمريكية

ويتوقع أن يتحدث كولبي مع سفراء دول حلف شمال الأطلسي بشأن المراجعة، الخميس، في مقر الحلف في بروكسل.

وردًا على سؤال بشأن الشروط المرجعية، قال مسئول كبير في البنتاجون إن كون مجموعة من الخيارات ستوضع بالتفصيل يؤكد جدية العملية.

وقال المسئول: «نريد أن نكون قادرين على مناقشة إيجابيات وسلبيات مستويات، أو تشكيلات مختلفة من القوات».

غير أنه لم يتضح ما إذا كانت هذه التفاصيل ستقنع المسئولين الأوروبيين المتشككين في عملية المراجعة، الذين يقولون في أحاديث خاصة إنهم قلقون من أن قرار واشنطن شبه محسوم.

وتشير إدارة ترامب منذ فترة طويلة إلى عزمها خفض الموارد العسكرية المخصصة لأوروبا، على أمل أن يتحمل أعضاء الحلف عبئًا أكبر مما كانوا يتحملونه في العادة.

وعبّر ترامب أيضًا عن استيائه من اعتماد أعضاء الحلف الأوروبيين منذ فترة طويلة على الضمانات الأمنية الأمريكية، بينما قدموا دعمًا غير كافٍ للحرب على إيران. وتشمل الاتهامات أن بعض الحلفاء لم يمنحوا الطائرات الحربية الأمريكية تصاريح التمركز والتحليق، أو فعلوا ذلك ببطء شديد.

وأبدى الأمين العام للحلف، مارك روته، تفهمه إلى حد ما لخيبة أمل ترامب، لكنه قال إن معظم الدول الأوروبية كانت متعاونة.