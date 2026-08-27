استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد آخر اليوم الخميس، في غارتين منفصلتين لطائرات الاحتلال بخان يونس وغزة.

واستشهد المواطن عزام رفعت العبادلة، وأصيب ثلاثة آخرين باستهداف خيمة بمواصي القرارة شمال خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أصيب ثلاثة مواطنين بجراح - أحدهم بالغة الخطورة - باستهداف سطح منزل لعائلة الريكاعي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال أعلن انه أصدر اوامره برفع وتيرة الاغتيالات بقطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 1304 شهداء، إضافة إلى 4336 مصابا، إلى جانب تسجيل 814 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 73,439 شهداء و174,447 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.