الدفاع الكويتية تعلن توقيع اتفاقية الدفاع والتعاون العسكري المشترك مع باكستان

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أعلنت وزارة الدفاع الكويتية توقيع اتفاقية للدفاع والتعاون العسكري المشترك مع نظيرتها الباكستانية، خلال زيارة وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، إلى العاصمة إسلام آباد.

وبحسب بيان صادر عن الدفاع الكويتية، التقى الوزير الكويتي نظيره الباكستاني خواجة محمد آصف، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز التعاون في المجالين العسكري والدفاعي، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب الكويتي وزير الدفاع عبدالله السالم الصباح، وعن الجانب الباكستاني وزير الدفاع خواجة محمد آصف، بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان، وسفير الكويت لدى باكستان نصار عبدالرحمن المطيري.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق العسكري، وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الجاهزية والتكامل بين القوات المسلحة في البلدين، بما يدعم التعاون الثنائي ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.