دي زيربي يراهن على مرموش لإضافة حلول جديدة لهجوم توتنهام

أكد الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، أن الدولي المصري عمر مرموش يمتلك العديد من الصفات التي تجعله مناسبًا للمشروع الذي يعمل عليه النادي، مشددًا على قدرته على تقديم الإضافة المنتظرة هجوميًا.

وأوضح دي زيربي أن مرموش يتمتع بشخصية طموحة، إلى جانب حماسه ورغبته في تطوير مستواه وتحقيق الانتصارات، وهي عوامل يرى المدرب أنها ستساعد اللاعب على تقديم مستويات مميزة مع الفريق.

وأشار مدرب توتنهام إلى أن السرعة والذكاء والقدرة على تشكيل خطورة مستمرة على مرمى المنافسين من أبرز مميزات مرموش، مؤكدًا أن وجوده سيمنح الفريق خيارات إضافية في الجانب الهجومي.

وفي السياق ذاته، رحب يوهان لانج، المدير الرياضي لتوتنهام، بانضمام المهاجم المصري، معتبرًا أن الصفقة تأتي ضمن تحركات النادي لتقوية قائمته وتكوين فريق قادر على المنافسة وتحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة.

وقال لانج إن مرموش سبق له إثبات قدراته على أعلى المستويات، وهو ما شجع توتنهام على ضمه والاعتماد عليه ضمن خطط الفريق المستقبلية.

وشدد المدير الرياضي على سعادة النادي بإتمام التعاقد مع مرموش، معربًا عن تطلعه إلى أن يقدم اللاعب إضافة مؤثرة للفريق ويساهم مع زملائه في تحقيق طموحات توتنهام.