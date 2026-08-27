إجراءات إسرائيلية مشددة حول قرى فلسطينية شمال غرب القدس

شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إجراءاتها العسكرية على قريتين وحي شمال غرب القدس المحتلة، وفرضت قيودا جديدة على حركة الفلسطينيين فيها ما أدى إلى منع مواطنين من العودة إلى منازلهم.

وأفادت محافظة القدس، في بيان، بأن السلطات الإسرائيلية فرضت مؤخرا على سكان حي الخلايلة وقريتي بيت إكسا والنبي صموئيل، الحصول على تصاريح خاصة للتنقل من وإلى مناطق سكنهم، في خطوة تزيد من عزل هذه التجمعات.

وأضافت أن سلطات الاحتلال أوقفت خلال الأيام الماضية تصاريح دخول أفراد عائلة فلسطينية عبر حاجز الجيب العسكري، ما حرمهم من الوصول إلى منزلهم في الحي الشرقي من قرية قلنديا ضمن حدود بلدية القدس.

وفي بيت إكسا، قالت المحافظة إن نحو 10 فلسطينيين مُنعوا منذ يومين من الوصول إلى منازلهم، بذريعة عدم حيازتهم التصاريح المطلوبة أو وجود ما يسمى "منع أمني" بحقهم.

وأوضحت أن السلطات الإسرائيلية اعتمدت أواخر العام الماضي بطاقات ممغنطة لسكان المناطق الواقعة خلف الحواجز، ما صعّب دخول الأسرى المحررين وأشخاص آخرين تفرض عليهم قيود أمنية.

وأشارت محافظة القدس إلى أن الارتباط الفلسطيني (جهة تنسيق مع الجانب الإسرائيلي)، كان يرفع قوائم بأسماء هؤلاء للسماح لهم بالوصول إلى منازلهم، قبل أن يتم شطب عدد منهم مؤخرًا، ما أبقاهم خارج قريتهم.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تشديد إسرائيل القيود على حركة الفلسطينيين في قرى شمال غرب القدس، بما يعزز عزلها ويقيد وصول السكان إلى منازلهم وأراضيهم.