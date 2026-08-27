المبعوثة الأممية تبحث مع صدام حفتر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، اليوم في بنغازي، مع الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، لبحث المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

وأثنت تيتيه على الانخراط البنّاء لوفد القيادة العامة في مداولات الاجتماع المصغر، والتي أسفرت عن الاتفاق على الخطوتين الأوليين في خارطة الطريق التي تيسرها الأمم المتحدة والمتمثلتين في تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والتوافق على الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحسب بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

كما دعت السلطات في الشرق إلى البناء على هذا الزخم لكسر الجمود السياسي وتلبية تطلعات الشعب الليبي إلى إقامة مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة وموحدة.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الدفع بمسار المصالحة الوطنية، وصون سلامة الإجراءات القانونية اللازمة، والالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.