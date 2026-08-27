 رئيس وزراء قطر من طهران: يجب استئناف المسار الدبلوماسي - بوابة الشروق
الخميس 27 أغسطس 2026 6:10 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟
النتـائـج تصويت

رئيس وزراء قطر من طهران: يجب استئناف المسار الدبلوماسي

الدوحة /طهران ( د ب أ)
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2026 - 5:51 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2026 - 5:51 م

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الخميس في طهران، ضرورة استئناف المسار الدبلوماسي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صحفي، إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن اجتمع اليوم في طهران، مع محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني.

ووفق البيان، استعرض الجانبان خلال الاجتماع، تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار.

وشدد المسئول القطري، خلال الاجتماع، على أن الحوار يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك