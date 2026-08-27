رئيس وزراء قطر من طهران: يجب استئناف المسار الدبلوماسي

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الخميس في طهران، ضرورة استئناف المسار الدبلوماسي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صحفي، إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن اجتمع اليوم في طهران، مع محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني.

ووفق البيان، استعرض الجانبان خلال الاجتماع، تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار.

وشدد المسئول القطري، خلال الاجتماع، على أن الحوار يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.