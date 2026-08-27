محللون: المسلحون في نيجيريا يجمعون فديات بنحو 5 ملايين دولار في سنة

ذكرت مجموعة أبحاث مقرها لاجوس، نيجيريا، اليوم الخميس أن مسلحين جمعوا ما يربو على 5 ملايين دولار كفديات على مدار السنة الماضية، بينما تواجه البلاد أزمة أمنية متعددة الجوانب.

وقال كيندي جيوا، المحلل الأمني في مؤسسة "إس بي إم إنتليجينس" في تصريح لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب): "كل فدية يتم دفعها في حادث خطف تتسبب في وقوع حادث خطف جديد".

وقالت "إس بي إم إنتليجينس" في تقرير أمس الأربعاء إن 78ر7 مليار نيرة (8ر5 مليون دولار) تم دفعها كفديات للإفراج عن أشخاص مخطوفين بين يوليو 2025 ويونيو 2026.

وأفادت المؤسسة بأنه تم خطف 7825 شخصا في هذه الفترة بزيادة بنسبة 66 % عن العام السابق.

وتنتشر حوادث الخطف في نيجيريا، حيث يستهدف المسلحون أطفال المدارس ومدنيين آخرين للضغط على الحكومة والحصول على فديات.

وخطف المسلحون عشرات الأشخاص الأسبوع الماضي من مسجد في سلسلة من عمليات الخطف في عدة قرى في ولاية نيجر شمال وسط البلاد.