فرنسا تعلن حالة الإنذار البرتقالي في 23 إقليما بسبب الرياح العاتية

أعلنت السلطات الفرنسية، الخميس، حالة الإنذار البرتقالي في 23 إقليما، تزامنا مع استمرار تأثير الرياح العاتية في أنحاء عديدة من البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" في بيان، من اشتداد الرياح، عقب إعصار تسبب في أضرار جنوبي البلاد مطلع الأسبوع الجاري.

ورفعت الهيئة عدد الأقاليم المشمولة بالإنذار البرتقالي بسبب الرياح العاتية من 12 إلى 23 إقليما.

وأفادت بأن سرعة الرياح قد تتجاوز 110 كيلومترات في الساعة، وقد تصاحبها زخات من البَرَد يتراوح قطرها بين 2 و5 سنتيمترات.

وحذّرت الهيئة كذلك من هطول أمطار قد تصل كمياتها إلى 30 مليمتراً في الساعة.

وتوقعت الهيئة أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، مع هبوب رياح حارة، في جزيرة كورسيكا الفرنسية بالبحر المتوسط. وكان إعصار قد ضرب مطلع الأسبوع بلدة بوماس التابعة لإقليم أود جنوبي فرنسا، ما أسفر عن تضرر أكثر من 300 منزل وإصابة 40 شخصا، بينهم اثنان بجروح خطيرة.