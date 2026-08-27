عراقجي يجري مباحثات مع وزير خارجية قطر في طهران

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي يجري مباحثات مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في طهران.

ونشرت الوزارة، عبر قناتها الرسمية على تطبيق «تلجرام»، اليوم الخميس، صورًا من اللقاء بين الوزيرين، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وتأتي الزيارة في مسعى لإحياء المسار الدبلوماسي، في ظل تبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما توعدت واشنطن بزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران من خلال فرض عقوبات على شركائها التجاريين.

واضطلعت قطر، جارة إيران في منطقة الخليج والحليفة للولايات المتحدة، بدور وسيط غير رسمي بين الطرفين المتحاربين، وكان لها دور مباشر في التوصل إلى وقف إطلاق النار في يونيو، الذي أوقف الأعمال القتالية لفترة قصيرة.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري إلى طهران بينما تقترب الحرب من إتمام شهرها السادس، وسط توقف القتال إلى حد كبير، لكن من دون أن تلوح أي انفراجة دبلوماسية في الأفق.

ولا يزال هناك خلاف بين الطرفين بشأن السيطرة على مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات النفط العالمية، والذي تستخدمه طهران ورقة ضغط.