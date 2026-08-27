سوريا والسعودية توقعان مذكرتي تفاهم في مجالي النقل واللوجستيات

• وقع المذكرتين وزيرا النقل في البلدين خلال لقاء في دمشق..

وقعت سوريا والسعودية، الخميس، مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية، تشملان تأهيل شبكات الطرق والسكك الحديدية السورية وتنشيط حركة النقل والتبادل التجاري.

ووقع المذكرتين وزير النقل السوري يعرب بدر، ونظيره السعودي وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر، خلال لقاء موسع في العاصمة دمشق، بحضور وفدي البلدين، وفق قناة "الإخبارية السورية" ووكالة "سانا" الرسميتين.

وتركز المذكرتان الموقعتان على بناء القدرات وتبادل الخبرات وإجراء الدراسات الفنية، بما يسهم في تأهيل شبكات الطرق البرية والسكك الحديدية السورية، وتنشيط حركة النقل والتبادل التجاري عبر الأراضي السورية.

ولم تورد المصادر الرسمية مزيدًا من التفاصيل بشأن الجدول الزمني لبدء تنفيذ المشاريع الاستثمارية والهندسية المرتبطة بالمذكرتين.

وأكد الوزير السوري، أهمية الخطوات التي اتخذتها السعودية ‏لتسهيل حصول سائقي الشاحنات على التأشيرات، "بما يسهم في تسهيل إدخال ‏البضائع بين سوريا والمملكة بالاتجاهين."‏

وأعرب عن تطلع سوريا إلى تعزيز العمل المشترك في مختلف ‏مجالات النقل واللوجستيات مع المملكة، ولا سيما تطوير شبكات النقل ‏البري والسكك الحديدية، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتقدمة لديها، وفق سانا.

من جانبه، أكد الوزير السعودي حرص بلاده على تعزيز التعاون والشراكة ‏مع سوريا، وتطوير العلاقات بين البلدين بأعلى وتيرة ممكنة، سواء على ‏المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، أو من خلال التعاون مع المنظمات ‏الدولية وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وقال إن زيارته إلى سوريا تعزز مسيرة التعاون المشترك بين ‏البلدين، "لا سيما في ظل ما تشهده المملكة من إنجازات كبيرة وبرامج ‏ومشاريع في مختلف القطاعات، في إطار رؤيتها الوطنية".‏

وأشار إلى أن اللقاءات بين الجانبين تتضمن العديد من الأفكار والتجارب ‏التي يمكن تبادلها والاستفادة منها، لافتاً إلى أن الزيارة ستشهد أيضاً بحث ‏عدد من الاتفاقيات التي تسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك.‏

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دمشق والرياض توسعًا منذ مطلع 2026، تخلله توقيع اتفاقات ومشاريع مشتركة في قطاعات البنية التحتية والطيران والاتصالات والمياه والتطوير العقاري.

وفي فبراير الماضي، وقع الجانبان حزمة من الاتفاقات والمشاريع الاستثمارية، بينها مشاريع مرتبطة بتطوير البنية التحتية والنقل والخدمات، ضمن مساعٍ لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، شهدت العلاقات السورية السعودية زخمًا سياسيًا واقتصاديًا، تخللته زيارات متبادلة واتفاقات لتعزيز التعاون والاستثمار.