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استشهدت شابة لبنانية، الخميس، بعد يومين من زواجها، وأصيب آخرون جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل وسط بلدة عربصاليم بمنطقة إقليم التفاح، ما أدى إلى تدميره واستشهاد المواطنة سجى موسى شرارة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأضافت الوكالة أن شرارة كانت قد احتفلت بزواجها قبل 48 ساعة فقط من استشهادها جراء الغارة الإسرائيلية.

وفي قضاء النبطية، جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على عربصاليم للمرة الثانية خلال أقل من 10 دقائق، ما أدى إلى وقوع إصابات.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدة النبطية الفوقا، استهدفت إحداها منزلا ودمرته، فيما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على البلدة على دفعتين.

وفي منطقة دوحة كفررمان بالقضاء ذاته، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين.

وفي قضاء مرجعيون، تعرضت منطقة الشريقة في بلدة الخيام لقصف مدفعي إسرائيلي، بحسب الوكالة اللبنانية.

وفي قضاء صور، تعرضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما سجلت بيروت تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة.

من جانبها، قالت القناة "12" الإسرائيلية إن جيش الاحتلال شن غارات جوية في لبنان "ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين ليلًا على قواته".