ميدو جابر يقود هجوم المقاولون العرب أمام المصري في الدوري

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أعلن الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة سامي قمصان، تشكيل الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي، في المباراة التي تقام على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر ان تنطلق صافرة بدايى المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد السويس الجديد.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: محمد حامد، حسن شاكوش، أحمد مجدي كهربا، نادر هشان.

خط الوسط: عمر الوحش، فرانسيسكو دوكو دودو، إسلام جابر، محمد صندوقة

خط الهجوم: ميدو جابر، إدريسا تيام

البدلاء: محمد فوزي، إبراهيم عادل، عمر كمال، جوزيف اوتشايا، مصطفى جمال، خالد عبد الفتاح، أحمد فؤاد، محمد رفعت، شادي حسين.