أوغندا لم تسجل أي إصابة جديدة بإيبولا منذ 42 يوما فيما ترتفع الحصيلة في الكونغو

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، مُضي 42 يوما على أوغندا دون تسجيل إصابات جديدة بفيروس إيبولا، مما يمثل نهاية التفشي الذي اندلع في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا، بينما عدد الإصابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية مازال آخذا في الارتفاع .

وقال أحد ممثلي المكتب الإقليمي للمنظمة في أفريقيا بأديس أبابا إن دورتي حضانة للفيروس لم تشهدا تسجيل إصابات جديدة، مما يعني استيفاء شرط إعلان انتهاء التفشي في أوغندا.

وأعلنت الصحة العالمية تفشي فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا في 15 مايو. وسجلت أوغندا ما إجماليه 20 حالة مؤكدة، وكلها تعود إلى مريض وفد من الكونغو وتوفي شخصان.

وفي الكونغو، قالت الصحة العالمية إنه من المرجح أن المرض شديد العدوى كان ينتشر دون أن يتم كشفه منذ فبراير، فيما جرى تشخيص الإصابات الأولى بالشكل الخاطئ على أنها الملاريا.

والتفشي الحالي ناتج عن سلالة بونديبوجيو التي تؤدي إلى أعراض غير مميزة مقارنة بسلالة زائير الأكثر شيوعا.

وفي الكونغو، انتشر الآن فيروس إيبولا عبر ستة أقاليم في الدولة الواقعة بوسط أفريقيا، وهو متركز في إقليم إيتوري بشمال شرق البلاد والذي يقع على الحدود مع أوغندا.

وبحسب معهد الصحة العامة، هناك 5713 حالة مؤكدة منذ إعلان التفشي، وتوفي 2744 شخصا من المرض. وحاليا يتلقى 770 مريضا العلاج في مراكز أو جرى عزلهم.