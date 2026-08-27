كييف تعلن إسقاط 222 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت صاروخا مضادا للسفن من طراز "أونيكس"، وسبعة صواريخ باليستية من طراز "إسكندر - إم / كيه إن - 23"، وثلاثة صواريخ من طراز "إس 8000"، و222 من أصل 258 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على جنوب وشمال وشرق ووسط أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجوما على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخين مضادين للسفن من طراز "أونيكس" تم إطلاقهما من شبه جزيرة القرم، وصواريخ باليستية من طراز إسكندر - إم / كيه إن -23 تم إطلاقها من منطقتي بريانسك وكورسك، بالإضافة إلى 258 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق كورسك وميليروفو وأوريول وبريمورسكو - أختارسك الروسية، بالإضافة إلى دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأوضح البيان، أن الهجمات استهدفت بشكل رئيسي مناطق أوديسا وكييف ودنيبروبيتروفسك وبولتافا وزابوريجيا.

وأضاف البيان، أنه جرى صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 09:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت صاروخا واحدا من طراز "أونيكس"، وسبعة صواريخ من طراز "إسكندر-إم/كيه إن-23"، وثلاثة صواريخ من طراز "إس 8000"، و222 طائرة مسيرة روسية من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى في جنوب وشمال وشرق ووسط أوكرانيا.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 267 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، أسقطت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 267 مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه جرى إسقاط المسيرات "فوق أراضي مقاطعات، بيلجورود، وبريانسك، وكورسك، وفولجوجراد، وفورونيج، وليبيتسك، ونيجني نوفجورود، وروستوف، وسامارا، وساراتوف، وأوليانوفسك، وإقليم كراسنودار، وجمهورية باشكورتوستان، وجمهورية القرم، وكذلك فوق مياه بحر آزوف والبحر الأسود".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.