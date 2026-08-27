فرنسا: السلطات لا تتعامل مع حادث الدهس على أنه عمل إرهابي

قال نائب المدعي العام في فرنسا اليوم الخميس إن السلطات في مدينة كاين بشمال فرنسا لا تتعامل مع حادث الدهس الذي أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 10 آخرين مساء أمس الأربعاء على أنه عمل إرهابي.

وقال فيليب ليوناردو للصحفيين في وقت مبكر من اليوم الخميس" في الوقت الحالي نحن لا نفترض دافع الارهاب ولكن التحقيقات بدأت للتو".

وقال ديفيد كلافير حاكم منطقة كالفادوس التي تعد مدينة كاين عاصمتها إنه تم احتجاز المشتبه به / 26 عاما/ وهو من أصول روسية. وأضاف أن المشتبه به غير معروف لدى الاستخبارات، ولكن معروف لدى الشرطة سابقا بسبب مخالفات مرورية.

وأضاف أن الرجل اصطدم" عمدا" بمجموعة من الأشخاص في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الحادث سبقه اشتباك في محطة لتوقف الحافلات بالقرب من محطة السكك الحديد الرئيسية بالمدينة.

وقال كلافير إن شخصا على الأقل لقى حتفه وأصيب 10 آخرون، بينهم سبعة في حالة مهددة للحياة.

وتقع مدينة كاين، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 آلاف نسمة، في منطقة نورماندي شمال غربي فرنسا.