ملاحقة أمنية تنتهي بمقتل متهم بإدارة وكر للمواد المخدرة بالبصيلية في إدفو

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شهدت قرية البصيلية بمركز إدفو في أسوان واقعة أمنية، بعدما لاحقت قوة من إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قوة من مباحث إدفو، أحد الأشخاص المتهمين بإدارة وكر لترويج المواد المخدرة بالمنطقة.

وكشفت المعلومات الأولية أن القوة الأمنية لاحقت المتهم، قبل أن تنتهي المطاردة بمقتله، فيما فرضت الأجهزة الأمنية سيطرتها على موقع الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة العناصر المتورطة في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بينما تباشر جهات التحقيق الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة وتفاصيلها كاملة.

وأكدت مصادر أن المعلومات المتداولة بشأن الواقعة لا تزال أولية، لحين انتهاء التحقيقات الرسمية وإعلان نتائجها.