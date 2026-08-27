ليزا كوك عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي الأمريكي: لا أساس قانونيا لعزلي من المجلس

قالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، في رسالة بعثت بها في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ردا على التهديدات المتجددة من البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تملك أساسا قانونيا لعزلها من مجلس إدارة البنك المركزي.

وكان ترامب قد سعى للمرة الأولى إلى عزل كوك قبل عام، على خلفية اتهامات بارتكابها احتيالا في الرهن العقاري، وهو ما تنفيه. ولم تثبت هذه الاتهامات أو تُنظر أمام محكمة. وقضت المحكمة العليا بأنه يمكن لكوك الاستمرار في منصبها أثناء نظر القضية قضائيا، كما قال القضاة إنه يمكن لترامب محاولة عزلها مجددا إذا قدم إخطارا مناسبا وأتاح لها فرصة للطعن في القرار.

وكان أحد مساعدي البيت الأبيض قد منح كوك في وقت سابق من هذا الشهر مهلة حتى يوم الأربعاء للرد.

وقال محامياها، آبي لويل ونورمان آيزن، في بيان: "للمرة الثانية خلال عام، أوضحنا أنه لا يوجد أساس قانوني يبرر عزل الرئيس ترامب للمحافظة كوك. فالخطأ غير المقصود لا يعد احتيالا، وهو أمر يفترض أن يدركه الرئيس وثلث أعضاء حكومته، بعدما تردد أنهم ارتكبوا الخطأ نفسه. وهذه الهجمات على المحافظة كوك لا تتعلق بأوراق العقارات، وإنما تمثل محاولة من الرئيس ترامب لإخضاع الاحتياطي الفيدرالي لإرادته".