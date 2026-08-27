موسكو: كل هجوم إرهابي تشنه كييف على الأراضي الروسية ستكون له عواقب

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، أن كل هجوم إرهابي تشنه كييف على الأراضي الروسية ستكون له عواقب.

وقال جالوزين إن "كل هجوم إرهابي على الأراضي الروسية ستكون له عواقب"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف جالوزين أن القوات المسلحة الروسية بدأت بشن هجمات منهجية ومتواصلة على مصانع الطائرات المسيرة وغيرها من منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني في كييف ومناطق أخرى، بالإضافة إلى البنية التحتية للوقود والطاقة والخدمات اللوجستية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، مقتل 9 أشخاص في غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على حافلة.

وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "في وضح النهار، استهدف النازيون الجدد حافلة متجهة من ليسيتشانسك إلى ستاخانوف، كانت تسير على طريق زولوت-بيرفومايسك السريع. وكان على متنها 15 راكباً".

وتابع: "نتيجة لهذا الهجوم المروع، لقي ثمانية أشخاص حتفهم على الفور، ونُقلت شابة تبلغ من العمر 20 عاماً إلى العناية المركزة، حيث بذل الأطباء قصارى جهدهم لإنقاذ حياتها، لكن دون جدوى".