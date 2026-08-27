ناميبيا تواجه أزمة حادة في وقود الطائرات وفيتول جروب تسعى لتوفير إمدادات جديدة لعملائها

قد يستمر نقص وقود الطائرات في ناميبيا حتى عطلة نهاية الأسبوع، بعدما اضطرت شركات طيران إلى تغيير مسارات رحلاتها، في الوقت الذي تسارع فيه شركة "فيتول جروب" لتعويض عملائها في البلاد بالإمدادات التي تضررت بسبب شحنة وقود طائرات ملوثة.

وقالت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها لعدم تخويلها بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن مطارات الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية تشهد أزمة منذ الأسبوع الماضي، بعدما تبين أن شحنة وقود طائرات استوردتها شركة "فيفو إنرجي ناميبيا" التابعة لفيتول كانت ملوثة بالبنزين الذي جرى تحميله على متن السفينة نفسها، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت "فيتول جروب" إلى أنها تتوقع توفير إمدادات جديدة من وقود الطائرات في ناميبيا بحلول عطلة نهاية الأسبوع الجاري، بحسب بعض المصادر.

وتسلط الأزمة الضوء على النقص الحاد في إمدادات الوقود الذي تعاني منه بعض دول جنوب وشرق أفريقيا بسبب تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.